Alt liglerden haberler (24.03.2022)

YENİLER COŞTURDU

Spor Toto 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bursaspor'da ara transferde gelen Pedro ve Bifouma, son Balıkesir maçında takımı sırtladı. 25 yaşındaki Portekizli santrfor Pedro, ilk çıktığı Samsun maçında fileleri havalandırırken, Balıkesirspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. 29 yaşındaki Kongolu sağ kanat Bifouma da Balkes karşısında asist katkısı sağlayıp, 2-1'lik galibiyette pay sahibi oldu

ADANA'YA BİLENDİ

Spor Toto 1. Lig'de 3'te 3 yapmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 8 finallerinin olduğunu söyledi. Eroğlu, "Adana'yı evimizde yenerek seriyi sürdürme ve sezon sonu lige tutunma hedefindeyiz" dedi.

ÖRNEK KULÜP OLACAK

Yıldırım, Samsun'a ve Samsunspor'a altyapıda büyük yatırım yaptıklarını belirtti. Yıldırım, Türkiye'de örnek kulüp olacaklarını vurguladı.

FİNAL MAÇLARI BAŞLIYOR

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan düşme hattındaki Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, final gibi maçlara çıkacaklarını söyledi. Bakkal, "11 puanın ardından 30 puana ulaştık. Bay haftasını geçtik, şimdi bizim için final maçları başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

MENEMEN RAHATLADI

Spor Toto 1. Lig'de Y.Samsun ve Bolu maçlarını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Menemen, kurtuluş ışığını yaktı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli araya moralli girdiklerini belirterek, "Düşme korkumuz yok ama işi de sağlama almalıyız" diye konuştu.

SAKARYASPOR AFYON'A HAZIR

Kırmızı Grup'ta play-off'u kovalayan Afyon'a konuk olacak lider Sakaryaspor, kritik maça hazır. Son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puanını 68'e çıkaran ve deplasmanda 3'te 3 yapan Tatangalar, zorlu deplasmandan 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.