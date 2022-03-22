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Arjantin İtalya maçının tarihi belli oldu! Finalissima ne zaman?

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America 2021 şampiyonu Arjantin karşı karşıya geleceği maçın tarihi belli oldu. İki dev ülkenin arasında oynanacak kupanın ismi ise Finalissima. İşte bu dev maça dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 17:30
Arjantin İtalya maçının tarihi belli oldu! Finalissima ne zaman?

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre karşılaşma, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 21.45'te günü oynanacak. Mücadeleye Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. 25-99 euro aralığındaki maç biletleri 24 Mart Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak.

UEFA ve CONMEBOL arasındaki iş birliği 29 yıl sonra yeniden canlanıyor. Futbolun küresel gelişimi için bir öncü görevi görecek olan maçın ülkeleri ve kültürleri birleştirerek taraftarlar arasıda birleştirici güç olması hedefleniyor.

Avrupa ve Amerika şampiyonları arasındaki mücadelenin son örneği Artemio Franchi Kupası olmuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası galibi ile Copa America galibinin karşı karşıya geldiği organizasyonda(1993) Maradona'nın Arjantin'i Danimarka'yı penaltılarla yenmişti. Kupanın ilk örneğinde Fransa 1985'te Uruguay'ı devirmişti.

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