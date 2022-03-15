Alt liglerden haberler (14.03.2022)

MATEMATİKSEL OLMADAN ASLA!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemeden şampiyonluk kelimesini asla konuşmayacağız. Camiamızdan özellikle rica ediyorum. Henüz sevinmek için çok erken. İnşallah şampiyonluk gerçekleşirse, gelecek yıl planlamasını o zaman yapacağız" dedi.

KARŞIYAKA'YA MÜJDE

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da, sakatlığı bulunan Fatih Ergen iyileşti. Devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki ön libero, Karaköprü maçında sahada olacak.

G.BİRLİĞİ 99 YAŞINDA

G.Birliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. 14 Mart 1923 günü kurulan kırmızısiyahlılar, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.



Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Bucaspor 1928, Buğra Akçagün'ü profesyonel yaptı. 2005 doğumlu oyuncu ile 2.5 yıllık kontrat imzalandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlılar, 33 puanla 13. sırada bulunuyor.