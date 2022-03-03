Alt liglerden haberler (03.03.2022)

MANİSA'YI GAKPA TAŞIYOR

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Eyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve play-off için umutlanan Manisa FK'de Marvin Gakpa 5 golle takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Kocaeli, Keçiören, Denizli, G.Birliği ve Ümraniye'yi avladı. Manisa bu 5 maçın 4'ünü kazandı, 1'i berabere bitti.

SÜPER LİG İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Samsunspor'un Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Joel Kayamba, son maçta üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ama Süper Lig için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Kayamba, "Ümraniye'ye kaybettik ama ölmedik. Bu bir savaş. Kaybettik ama ölmedik. Ayakta kalmaya devam" dedi.

AMATÖR FUTBOLA CAN VERDİLER

Bu sezon amatör ligler geçmişte Süper Lig'e damga vurmuş oyuncuların geçidine sahne oldu. Yattara'dan Ozan İpek'e, Kadir Bekmezci'den Rıdvan Şimşek'e kadar birçok ünlü yıldız amatörde boy gösterdiler. Lige ilgi iyice arttı.

BURSA'DA EN HIRÇIN İSİM İSMAİL

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Bursaspor bu sezon 51 defa sarı kartla cezalandırıldı. Yeşil-beyazlı ekipte en çok kart gören isim İsmail Yüksek oldu. 8 defa sarı kart gördü. Onu 6 sarı kartla Luka Capan takip ediyor.

O SÖZLERİYLE ATEŞLEDİ

Altınordu üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından deplasmanda Menemenspor'u 1-0 yenmişti. Maç öncesi kaptan Ahmet İlhan'ın "Ben Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda oynadım. Siz daha iyi yerlere gelibilirsiniz. Düşmeyi kabullenmeyin, çıkış ve savaşın" sözleri hırslandırdı.

MENEMEN İŞİ SIKI TUTUYOR

Derbide Altınordu'ya kaybeden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci dizginleri eline aldı. Laleci "Altınordu maçından gerekli dersleri çıkardık. Kalan 10 maç kurtuluş mücadelesi vereceğiz. Çok çalışacağız ve kötü durumdan çıkacağız" dedi.

ALTIPARMAK NET KONUŞTU

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak oyuncularına net mesaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı "Biz herkesi, her sahada yeneriz. Öncelikle oyuncularımızın formanın hakkını vermesi gerek. Hak eden formayı giyer, diğerleri bekler" dedi.

DENİZLİ'DE AF BEKLENTİSİ

Haftayı 2-0'lık Boluspor galibiyeti ile kapatan Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak, orta saha İsmail Aissati ve kanat oyuncusu Brahimi Darri resmi olarak açıklanmasa da kadro dışı kalmışlardı. Kümede kalma adına bu 3 oyuncunun affedilmeleri gündeme geldi.