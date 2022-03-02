Alt liglerden haberler (02.03.2022)

EN İYİLERİN RANDEVUSU

Haftayı 3. sırada tamamlayan Bandırmaspor'da, gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağını hatırlatan Başkan Onur Göçmez, "Bayram havasında bir maç yaşayalım. Bence ligin en iyi oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. Hak edenin kazanması ve sakatlığın olmaması en büyük dileğimiz'' ifadelerini kullandı

MENEMEN TEHLİKEDE

Altınordu yenilgisiyle düşme hattıyla puan farkı 2'ye düşen Menemen, endişeli günler geçiriyor. Önemli fırsatı kaçırdıklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Artık önümüzdeki maçları düşünmek zorundayız. Ben takımıma inanıyorum, bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.

SAMSUN SERİ ARIYOR

Play-off için mücadele veren Samsunspor, Menemenspor maçıyla seri başlatmak istiyor. Zorlu haftalara girdiklerini belirten Teknik Direktör Fuat Çapa, "Hata yapma lüksümüz yok. Seri başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

DUMLUPINAR SESLERİ

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Bayrampaşa'ya 7-0 mağlup olarak şok yaşayan 52 Orduspor'da, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevden ayrılmıştı. Play-off potasında yer alan mor-beyazlılar, Cüneyt Dumlupınar'la temas kurdu. 41 yaşındaki hoca son olarak Adıyaman'da görev yapmıştı

BURSA'NIN ACI GÜNÜ

Bursaspor Kulübü'nün yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın babası Baki Süha Banaz vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, merhum Baki Süha Banaz'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra defnedileceği duyuruldu.

FURKAN HAYAT VERDİ

TFF 3. Lig 3. Grup'ta düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Karşıyaka'da, İhsan Furkan golleriyle takımını taşıyor. İkinci yarıda 4 kez ağları sarsmayı başaran sağ kanat, bu karşılaşmalarda alınan 5 puana direkt olarak katkı verdi

SAKARYA TAM KADRO

Niğde Anadolu maçının hazırlıklarını sürdüren 2. Lig Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor'a eksiklerden iyi haber geldi. Yeşilsiyahlılarda, sakatlıklarını atlatan Burak Süleyman ve Doğan Ateş dahil olmak üzere tüm oyuncular idmandaki yerini aldı.

3 PUANDAN FAZLASI

Menemenspor galibiyetiyle 7 maçlık serisine son veren Altınordu, ligde kalma yolunda umutlandı. Kümede kalma barajıyla puan farkını 4'e indiren İzmir ekibinin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 puandan fazlasını aldık. Son haftalarda yükselen bir Altınordu izliyorduk. İnşallah bunu tekrarlayacağız" diye konuştu.

ERTELEME MAÇI VAR

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanması gereken fakat elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor-Tuzlaspor mücadelesi bugün yapılacak. Bolu Atatürk Stadı'nda 14.30'da başlayacak mücadelede, Cihan Aydın düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Bolu 34, Tuzla 31 puanda bulunuyor.