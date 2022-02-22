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SPOR HABERLERİ - Rusya-Ukrayna gerginliği futbolu da etkiledi! Şampiyonlar Ligi finali...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik futbolu dünyasını da yakından etkiledi.. İngiliz basını, UEFA'nın bu sezon St. Peterburg Stadyumu'nda oynatmayı planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiği aktarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 09:17
SPOR HABERLERİ - Rusya-Ukrayna gerginliği futbolu da etkiledi! Şampiyonlar Ligi finali...

Rusya-Ukrayna arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.

İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.

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