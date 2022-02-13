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Son dakika spor haberi: Ibrahima Yattara 5 yıl sonra sahalara 61 numaralı forma ile döndü

Son dakika spor haberleri... Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ibrahima Yattara, 5 yıl aranın ardından 61 numaralı forma ile mücadele edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 14:32
Son dakika spor haberi: Ibrahima Yattara 5 yıl sonra sahalara 61 numaralı forma ile döndü

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. 'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi.

Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı. Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

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