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Arjantin-Kolombiya: 1-0 | MAÇ SONU (ÖZET) - Arjantin Kolombiya'yı Martinez'in golüyle yıktı

Son dakika spor haberleri... Arjantin, 2022 Dünya Kupası elemelerinde sahasında Kolombiya ile karşılaştı. Ev sahibi takım, rakibini Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 yendi. Maçta Radamel Falcao, 75. dakikada oyuna girdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:56
Arjantin-Kolombiya: 1-0 | MAÇ SONU (ÖZET) - Arjantin Kolombiya'yı Martinez'in golüyle yıktı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Arjantin, Mario Alberto Kempes Stadı'nda Kolombiya'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Arjantin, Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Kolombiya ise 17 puanla 7. sırada kaldı.

Kolombiya'da Radamel Falcao oyuna 75. dakikada Miguel Borja'nın yerine dahil oldu.

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