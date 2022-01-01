Haberler Futbol Özdemir’den mesaj

Özdemir’den mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, pandemi etkisinde hissedilen bir yılın geride bırakıldığını belirtirken, yeni yılda tüm isteklerinin dünyanın tam anlamıyla normale dönmesi olduğunu vurguladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Özdemir’den mesaj
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, pandemi etkisinde hissedilen bir yılın geride bırakıldığını belirtirken, yeni yılda tüm isteklerinin dünyanın tam anlamıyla normale dönmesi olduğunu vurguladı.
DİĞER
Son dakika: Eski Fenerbahçeli'den bomba iddia! "Hayırlı olsun mu...?"
Sinan Akçıl'dan yılbaşında ne kadar alacaksınız sorusuna ilginç cevap! " Söylersem uykuları kaçar..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor