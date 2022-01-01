Özdemir’den mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, pandemi etkisinde hissedilen bir yılın geride bırakıldığını belirtirken, yeni yılda tüm isteklerinin dünyanın tam anlamıyla normale dönmesi olduğunu vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, pandemi etkisinde hissedilen bir yılın geride bırakıldığını belirtirken, yeni yılda tüm isteklerinin dünyanın tam anlamıyla normale dönmesi olduğunu vurguladı.