Alt liglerden haberler (03.12.2021)

İSMAİL GÖNDERİLDİ

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya giden 21 yaşındaki sağ bek, 2 milyon 119 bin TL'lik ödeme yapıldıktan sonra kadro dışı kalmıştı. İsmail, bu sezon forma giymezken toplam 67 maça çıktı.

SÜPER LİG TAKIMIYIZ

Gençlerbirliği'nin sağ beki Ömürcan Artan, Süper Lig'e geri döneceklerini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Gençlerbirliği armasına yakışan futbolu oynadığımızda, yukarılara tırmanabileceğimizi biliyoruz. Bu arma bu ligi hak etmiyor. Biz, Süper Lig camiasıyız" yorumunu yaptı.

TEDBİRLİ DİSİPLİNE

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, İstanbulspor'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk etti. Altınordu'da forma giyen Enis Destan ile Ahmet İlhan Özek'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

HOROZ'DA TUR SEVİNCİ

Türkiye Kupası'nda Ağrı'yı 3-0 yenen Denizli, toparlanma sürecine girdi. Fatih Tekke yönetiminde 2 maçta 4 puan çıkaran Horoz'da gözler Bursa maçına çevrildi. Tekke, "İyi yoldayız. Yukarılara çıkacağız. Bursa maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

HEDEF ABD'YE İHRAÇ

Altınordu Antrenör Akademisi (ANTAK) Direktörü Sabri Kaya, Türk kulüplerinin Amerikan futbol pazarını keşfetmesi gerektiğini söyledi. MLS yönetiminin strateji değiştirdiğini belirten Kaya, "ABD artık genç yetenekleri istiyor" diye konuştu.

İSTİKRAR GEREKİYOR

Bolu Teknik Direktörü Reha Erginer, Ümraniye maçının zor olacağını kaydetti. Devre arasına kadar üste çıkmak istediklerini belirten Erginer, "Sahada yakaladığımız standardı ileriye taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Skor üretmeliyiz" dedi.