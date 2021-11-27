TFF'den hakemlere yüzde 70 zam!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın geçtiğimiz günlerde hakemlere zam isteği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından olumlu karşılandı. Amatörler liglerde görev yapan hakemlere yüzde 70 zam kararı çıktı. Profesyonel liglerde görev yapan hakem, gözlemci ve mentörlere ise verilecek zam kısa süre içinde karara bağlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, hakem ve gözlemcilere Merkez Hakem Kurulu'nun zam talepleri yerine yılda bir kere TEFE-TÜFE oranında zam yapma kararı aldı. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, artık hakem camiasının zam talepleriyle karşı karşıya kalmayacak.

Öte yandan MHK, yeni oluşturduğu mentör kadrosuna Sabri Çelik, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir, Erol Ersoy, İbrahim Aksoy, Cem Papila ve Tolga Özkalfa'yı dahil etti.