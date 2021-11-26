Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Kadınlar Futbol Dünya Kupası Elemeleri)

Kadın A Milli Takım'ımız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Milliler, H grubunda Almanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Türkiye maçı 26 Kasım Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Takım'ımız, gruptaki dördüncü maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılarımız saat 18:00'de grup lideri Almanya ile Braunschweig şehrinde yer alan Eintracht Stadı'nda karşı karşıya gelecek. H Grubu'na 1-1'lik Portekiz beraberliği ile başlayan Kadın A Milli Takımımız, 1-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından geçen ay Sırbistan'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. A Milliler, İstanbul üzerinden Mersin'e geçecek ve 30 Kasım 2021 tarihinde Mersin Stadyumu'nda beşinci maçında İsrail'i ağırlayacak.

ADAY KADRO

Kadın A Milli Takımımızın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Fatoş Yıldırım (Fomget Gençlik ve Spor), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Ece Tekmen (ALG Spor), Eda Karataş (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1), Ecem Cumert (ALG Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası