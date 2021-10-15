Neymar'dan sakatlık sözleri! "Yürüyememekten 2 cm ile kurtuldum"

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar kariyeriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2014 Dünya Kupası'nda sakatlandığı pozisyonla ilgili konuşan Neymar, yürüyememekten 2 cm ile kurtulduğunu ifade etti.

İşte o açıklamalar...

"2014 Dünya Kupası'nda sakatlandığım an kariyerimin en kötü anlarından biriydi. Dünya Kupası'nda oynamaya devam etme hayalimi mahvetti."

"O acıyı sırtımda hissettiğimde Marcelo'nun bana yardım etmek istediğini hatırlıyorum ama gerçekten o an acı çekiyordum. Sonra bacaklarımı hareket ettirmeye çalıştım ama yapamadım. Kalkacak gücüm yoktu. Onlara 'Yapamam, yapamam, hiçbir şey hissedemiyorum' dedim."

"Doktor bana 'Bir iyi bir de kötü haberim var' dedi. Önce kötü haberi bana söylemesini istedim. 'Dünya Kupası bitti' dedi. Ağlamaya başladım ve ona 'İyi haber ne?' diye sordum. Bana 'Yürüyememekten 2 cm ile kurtuldun' dedi."