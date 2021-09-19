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Türkiye - İspanya Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Avrupa Ampute Şampiyonası final maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ve İspanya Ampute Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası final maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye - İspanya Ampute Milli Takım final maçını heyecanla bekliyor. Peki, Türkiye - İspanya Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 17:07
Türkiye - İspanya Ampute Milli Takım maçı ne zaman? Avrupa Ampute Şampiyonası final maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İspanya Ampute Milli Takım maçı ile final mücadelesi ekranlara gelecek. Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye, son şampiyonluğuna bir perçin daha atmak istiyor. Peki, Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE İSPANYA AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Son şampiyon Türkiye, finalde 19 Eylül Pazar günü ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.

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