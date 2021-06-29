Son dakika spor haberi: Maradona ile ilgili şok suçlama! "Kasıtlı olarak öldürdüler"

Arjantinli efsane futbolcunun oğlu Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, San Isidro Başsavcısı'ndan 4 ismin tutuklanmasını istedi ve şok etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin yanı sıra psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz ve Dr. Nancy Forlini 'basit adam öldürme suçlarından' yargılanıyor.

"MARADONA DOKTORLAR ONU TERK ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜ"

4 doktor, yaşamının son haftalarında Diego Maradona'nın sağlığını farklı görevlerle tedavi ediyorlardı. Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, tutuklanma talebinin gerekçesi olarak "Maradona bu doktorlar tarafından kasıtlı olarak terk edilmesi nedeniyle 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetti.

Kendisine verilen tedaviyle ölebilirdi. Sadece tedaviye devam etmekle kalmadılar, sonucu değiştirmek için hiçbir şey yapmadılar.

"DOĞAL GÖRÜNEN BİR ÖLÜME NEDEN OLMAYA ÇALIŞTILAR"

Diğer profesyonellerin ve ailesinin Maradona'ya bakmak için müdahale etmesini ve böylece hayatını kurtarmasını da engellediler.

İyileşmesi için yanına yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan profesyonelleri yerleştirildiği ortadadır. Ailesi ve onu tedavi edebilecek diğer profesyonellerin yanına yaklaşmasını engelleyen türlü manevralar yaptılar.

Doğal görünen bir ölüme neden olmaya çalışarak, sağlığını kötüleştirmek için ona yasal ve yasadışı ilaçlar sağladılar" ifadelerini kullandı.

AVUKATINA ŞOK SUÇLAMA

Avukat Mario Baudry dilekçesinde ayrıca Maradona'nın avukatı Matias Morla ile onun kayınbiraderi Maximiliano Pomargo ve kız kardeşi Vanesa Morla'yı efsane futbolcunun mal varlıklarına el koymayı amaçlayan yasadışı dernek kurmakla suçladı.

Baudry, "Bay Maradona'nın önce tüm varlıklarından, markalarından ve hatta adından mahrum bırakıldığı ve daha sonra kendi haline bırakıldığı açıktır.

Maradona öldüğünde değeri olan tek şey imaj hakları ve şaşırtıcı bir şekilde artık sahip olmadığı ve mirasçılarına geçemeyecek olan ticari markaydı. Çünkü belgelere göre bu haklar bir marka adınaydı. Onunla ilgilenmesi gereken ve bunu yapmayan insanlardan oluşan bir şirket vardı" şeklinde konuştu.



