Aktüel haberler (06.04.2021)

PSG'DE forma giyen savunmacı Florenzi, koronavirüse yakalandı. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi. Florenzi, Verratti'den sonra koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oldu.

BİZİMKİLER SAHNEDE

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ bugün sahne alacak. Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile İzmir'de karşılaşacak. Maç saat 19.30'da başlayacak. TOFAŞ ise yine aynı grupta 19.30'da İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la oynayacak.



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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. İşte program: 14.00: Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, 17.00: Arkas-Fenerbahçe HDI Sigorta