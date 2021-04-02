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devlerinin Haaland yarışı!

'un yıldızı için 'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Norveçli yıldız için , , , , ve nabız yokluyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:29 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:30
Avrupa devlerinin Haaland yarışı!
'un genç golcüsü için birçok kulüp transfer teklifiyle masada. Norveçli futbolcuyu , , , , ve istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland için teklifler masada. Futbolcunun babası Alf-Inge ve menajeri geçtiğimiz günlerde Barcelona ve Real Madrid ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Transfer ile alakalı net bir açıklamada bulunmayan Alf-Inge ve Mino Raiola, yarın 'da Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
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