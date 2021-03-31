Son dakika spor haberi: Haaland'dan maç sonu dikkat çeken açıklama: Türkiye mağlubiyeti sonrası...

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan Norveç, Karadağ'ı Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Erling Haaland, "Türkiye mağlubiyetinden sonra bu maçı kazanarak biraz rahatladık. Daha fazla galibiyete ihtiyacımız var. Benim de daha fazla kazanmaya ve gole ihtiyacım var. Eğer şansımız varsa en iyisini yapmak için oynamalıyız. Bir sonraki maçta yine daha motive şekilde çıkmalıyız" dedi.

Performansına da değinen genç golcü, "Oyunumu daha da geliştirmem, şanslarımı daha iyi değerlendirmem gerekiyor. Yapılması gereken çok şey var. İyileşmem gerekiyor, bunun farkındayım. Hırsım ve mücadelem devam edecek" ifadelerini kullandı.