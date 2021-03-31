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Son dakika spor haberi: 'nun fırlattığı pazubandı bir çocuğa umut olacak!

Son dakika spor haberi: kaptanı 'nun, maçında hakemin çizgiyi geçen topa gol kararı vermemesi üzerine sinirlenerek yere fırlattığı pazubandı, SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek için açık artırmaya çıkarılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:04
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'nun fırlattığı pazubandı bir çocuğa umut olacak!

Portekizli futbolcu 'nun ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, 2-2 berabere biten maçın ardından stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etti.

Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan- karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.



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