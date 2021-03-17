Son dakika spor haberi: 38'lik Pepe Portekiz Milli Takımı'na çağrıldı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, performansıyla Avrupa futbolcuna damga vurmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun Juventus'u elediği mücadelenin öne çıkan isimlerinden olan deneyimli stoper, 38 yaşında olmasına rağmen milli takım kadrosuna çağrıldı.

Pepe, Portekiz Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Azerbaycan, 27 Mart'ta Sırbistan ve 30 Mart'ta Lüksemburg'la oynacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. Başarılı oyuncu, milli takım formasını son olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında terletmişti.