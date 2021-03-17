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Son dakika spor haberi: 38'lik 'na çağrıldı!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem forması da giyen Portekizli defans oyuncusu , 38 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla milli takım kadrosuna çağrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:39
Son dakika spor haberi: 38'lik Pepe Portekiz Milli Takımı'na çağrıldı!

'ın eski yıldızı , performansıyla Avrupa futbolcuna damga vurmaya devam ediyor. 'nde 'nun 'u elediği mücadelenin öne çıkan isimlerinden olan deneyimli stoper, 38 yaşında olmasına rağmen milli takım kadrosuna çağrıldı.

Pepe, 'nın kapsamında 24 Mart'ta , 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta 'la oynacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. Başarılı oyuncu, milli takım formasını son olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında terletmişti.

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