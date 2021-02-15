Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı! "Eğer maçlara seyirci alınırsa..."

Başta futbol müsabakaları olmak üzere birçok organizasyon aylardır seyircisiz olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından da corona virüsü salgınında yaşanan artış nedeniyle dernek, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşları gibi örgütlenmelerin etkinlikleri de şubat ayının sonuna kadar iptal edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, yaptığı açıklamada, müsabakaların bir süre daha seyircisiz oynanacağını belirterek, "Ben bu işe hep karşıyım. Çünkü insanlar iç içe. O mesafe, maske ve hijyen kurallarını sağlayamadığınız süre içerisinde insanları bir yere tıkıştırıp futbol müsabakası izlenmesi veya toplantı yapılmış olması bu pandemi ortamında alınan tüm tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir. O nedenle sadece futbol değil, birçok toplantının da bu duyarlılıkla yapılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"ÇOK HIZLI YAYILIM ÇOK ENFEKSİYON DEMEK"

Mutasyonlu corona virüsün gençler arasında daha sık bulaş gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Özellikle İngiltere'de olan mutasyon çok hızlı yayılıyor. Çok hızlı yayılım çok enfeksiyon demek. Özellikle gençler arasında yayıldığı söylendi. Çok enfeksiyon da çok hastaneye yatış demek. Bu anlamda baktığımızda maske mesafe ve hijyene uyulması, kısıtlamaların da aşamalı olarak kaldırılırken özellikle vaka sayılarının dikkate alınarak kaldırılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY DAHA NET DEĞİL"

Toplumun en az yüzde 70'inin aşılanmasıyla eskiye dönüşün olabileceğini aktaran Prof. Dr. Taşova, şöyle devam etti:

"Yüzde 70 ve daha üstünde aşı olması gerekiyor. Bu organizmaya ait antikorun insanların vücudunda olması lazım. Mesela aşı sonrasında da baktığımızda enfeksiyon söz konusu olabilir. Aşı olduktan sonra virüsü ya çok hafif yada bulgu göstermeden geçirebiliyorsunuz. Ancak bunu başkalarına yayabileceğini de düşünmek gerekiyor. O nedenle dikkat edilmeli. Şu anda hiçbir şey daha net değil."

"ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASINDA İNİSİYATİF KURUMLARDA"

Üniversitelerin de açılacağının sinyalini veren Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bu noktada inisiyatif üniversitelerde. Biz de kendi üniversitemizde çalışmamızı yaptık. Özellikle tıp fakültesi bağlamında konuştuğumuzda veya uygulamalı eğitimle alakalı konuştuğumuzda online olmuyor. Çalışmamızı yapıyoruz. Öğrencilerin tek kişilik odalarında barınmasından uygulamaya geldikleri zaman kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması, arzu eden tüm arkadaşlarımızın aşılanması gibi çalışmaları yapıyoruz. Onlarda da eğitim başlayacak" dedi.