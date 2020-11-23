Başakşehirli eski yıldız Elia'dan olay hareket! "Beni niye çekiyorsun?"

3 yıl boyunca Medipol Başakşehir forması giyen Elia, sezon başında Hollanda'ya döndü. Utrecht forması giyen kanat oyuncusu, son maçta kameranla yaşadığı olayla gündeme oturdu.

Maç sırasında kale arkasında yer alan ve özellikle kendisini takip eden kameraya giden Elia, kameramana tepki gösterdi.

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUN?"

İddiaya göre kameramana giden 33 yaşındaki oyuncu; "Beni neden çekiyorsun?" diye sordu. Kameramanın cevabı ise; "Çünkü ben kameramanım ve en iyi görüntüyü almaya çalışıyorum. Yönetmen ne derse onu uyguluyorum." oldu.

Elia'nın bu takıntılı tavrı Hollanda da gündem olurken, emekli futbolcu Kenneth Perez yorumunda; "Kameraların seni çekiyor olmasından mutlu olmalısın. Bunu herkese yapmazlar. Bir şey ifade ediyorsun demektir. Olumlu düşün ve futbolunu oyna." dedi.

Utrecht forması giyen Elia, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı.