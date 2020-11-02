Haberler Futbol Barcelona maçı öncesi Dinamo Kiev'de corona virüsü şoku! 11 vaka birden

maçı öncesi 'de şoku! 11 vaka birden

G Grubu 3. maçında 4 Kasım Çarşamba günü ile karşılaşacak olan 'de 6'sı futbolcu olmak üzere 11 vakasına rastlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:28
Barcelona maçı öncesi Dinamo Kiev'de corona virüsü şoku! 11 vaka birden

ekibi 'de 11 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü G Grubu'ndaki 3. maçında 'ya konuk olacak.

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