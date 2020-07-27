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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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haberler (27.07.2020)

Aktüel haberler (27.07.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

MESSI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
'nın yıldızı 'nin İnter'e olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir yorum geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü , transfer haberinin gerçek dışı olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Bu haberlere inanmayın. Messi, İnter'e transfer olmuyor, fantezi futbolda bile" ifadelerini kullandı.

A.EFES'TE MUTLU SON
Anadolu Efes'te dün flaş bir gelişme yaşandı. 'nin iddialı ekibi, Bryant Dunston'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivertbeyazlılardan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun 2 artı 1 yıllık yeni mukavele imzaladığı belirtildi. ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

DENİZ PUANSIZ DÖNÜYOR
Milli motosikletçi , 'da düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 3. ayağını üzücü bir olay yaşadı. Bitime 4 tur kala düşen Deniz Öncü, yarışı tamamlayamadı, Andalucia etabını puansız kapattı.

UKRAYNA'YI ÜZEN ÖLÜM
Ukrayna 'nın doktoru Anton Hudaev, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÇİZME ONU KONUŞUYOR
Pandemi döneminin ardından Milan formasıyla fırtına gibi esen , en çok konuşulanlar arasına girdi. Milli futbolcu, son 10 maçta 12 gole direkt katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 27.7.2020
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