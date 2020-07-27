Aktüel haberler (27.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
MESSI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin İnter'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir yorum geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Antonio Conte, transfer haberinin gerçek dışı olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Bu haberlere inanmayın. Messi, İnter'e transfer olmuyor, fantezi futbolda bile" ifadelerini kullandı.
A.EFES'TE MUTLU SON
Anadolu Efes'te dün flaş bir gelişme yaşandı. Basketbol Ligi'nin iddialı ekibi, Bryant Dunston'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivertbeyazlılardan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun 2 artı 1 yıllık yeni mukavele imzaladığı belirtildi. ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.
DENİZ PUANSIZ DÖNÜYOR
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 3. ayağını üzücü bir olay yaşadı. Bitime 4 tur kala düşen Deniz Öncü, yarışı tamamlayamadı, Andalucia etabını puansız kapattı.
UKRAYNA'YI ÜZEN ÖLÜM
Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
ÇİZME ONU KONUŞUYOR
Pandemi döneminin ardından Milan formasıyla fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu, en çok konuşulanlar arasına girdi. Milli futbolcu, son 10 maçta 12 gole direkt katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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