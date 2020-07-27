Aktüel haberler (27.07.2020)

MESSI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin İnter'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili flaş bir yorum geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Antonio Conte, transfer haberinin gerçek dışı olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Bu haberlere inanmayın. Messi, İnter'e transfer olmuyor, fantezi futbolda bile" ifadelerini kullandı.

A.EFES'TE MUTLU SON

Anadolu Efes'te dün flaş bir gelişme yaşandı. Basketbol Ligi'nin iddialı ekibi, Bryant Dunston'ın sözleşmesini yeniledi. Lacivertbeyazlılardan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun 2 artı 1 yıllık yeni mukavele imzaladığı belirtildi. ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

DENİZ PUANSIZ DÖNÜYOR

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 3. ayağını üzücü bir olay yaşadı. Bitime 4 tur kala düşen Deniz Öncü, yarışı tamamlayamadı, Andalucia etabını puansız kapattı.

UKRAYNA'YI ÜZEN ÖLÜM

Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÇİZME ONU KONUŞUYOR

Pandemi döneminin ardından Milan formasıyla fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu, en çok konuşulanlar arasına girdi. Milli futbolcu, son 10 maçta 12 gole direkt katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.