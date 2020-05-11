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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ibrahimovic iftar sofrasında

Ibrahimovic iftar sofrasında

'te bir restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları ve 'e, Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

'te bir restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları ve 'e, Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti. Başkent Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Yemekte kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi de ihmal etmedi.
  1. 11.5.2020
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