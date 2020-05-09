Ali Şen: Kalan 8 hafta oynanmalı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacağı duyurulan ligler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 81 yaşındaki iş adamı, “Ben, ender rastlanan şu durumda, mutlaka ve mutlaka geri kalan 8 haftanın oynanması taraftarıyım" ifadesini kullandı.
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanırken, spor camiasından ünlü isimler de bu kararı yorumlamaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) video konferans toplantısında bu konuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Liglerin yeniden başlatılma kararını desteklediğini belirten Şen, şu ifadelere yer verdi:
Ben, ender rastlanan şu durumda, mutlaka ve mutlaka geri kalan 8 haftanın oynanması taraftarıyım. Tabi insan sağlığını ön planda tutmak gerekiyor bu noktada. Şimdiki duruma göre 12 Haziran dendi. Ancak corona rahat durmazsa iptal edilir ya da yeni bir tarihe ertelenebilir. Futbol kitlesel bir spor. Sporcular, antrenörler, spor adamları ve futbol dernekleriyle konuşup karar almak gerekiyor.
- 09.05.2020
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