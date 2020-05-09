Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Ligler başlamasın diyen..."

TFF, liglerin başlangıç tarihi olarak 12 Haziran'ı açıkladı. Fakat büyük tartışmalar var. Kararı beğenen de var eleştiren de. Özellikle oyuncular tedirgin. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, "Sorumluluk TFF'nin" dedi. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?



Karar kesinlikle doğrudur. Bu ülkede bankalar çalışıyor, AVM'lere girilebiliyor, resmi daireler belli ölçekte işlem yapabiliyorsa pek tabii ki futbol da oynanabilir. Yeter ki Sağlık Bakanlığı ya da Bilim Kurulu'nun talimatlarına harfiyen uyulsun. Futbolun oynanması bu ülke için asla sadece futbol değildir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere futbol, Türkiye'de bir sosyal olgudur, eğlence, vakit geçirme aracıdır. Üstelik restoranların, kafelerin kapalı olduğu bu dönemde genç nüfusumuzun futbolla stres de atacağına inanıyorum. Kaldı ki Bundesliga haftaya başlıyor. Almanlar bizden daha mı risk almayı seven bir millet! Bilakis Alman disiplini ve koruyucu önlemleri dünyanın en iyilerinden biridir.



AMATÖRLERDE KURALLARA UYULMAZ



Özellikle amatör liglerin de oynatılacağı açıklandı. Amatörler devam etmeli mi?



Bence öncelikle Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlaması ve bitirilmesi gerek. Amatör küme ya da alt ligleri başlatırsak oralarda koruyucu önlemlere ne derece uyulacağını kestiremiyorum.

12 HAZİRAN DOĞRU KARARDIR



Fenerbahçe, "Lig için alınacak her karara saygılıyız" diye açıklama yaptı.. Buna ligin iptali ve tescili de dahil. Bu büyük ilgi gördü. Özellikle 'tescil' ifadesi. Ne diyeceksiniz?



Muhtemelen bu bildirinin altında Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve özellikle Başkan Sayın Ali Koç'un imzası var. Peki Sayın Ali Koç'a soruyorum, fabrikalarınızda işçileriniz çalışmıyor mu? Üretim devam etmiyor mu? Mutlaka tıbbi koruma şartlarına riayet etseniz de işlerinizde bazı çalışanlarda Koronavirüs çıkarsa ve kalıcı hasar bırakırsa bunun tedbirini siz şirket olarak mı alacaksınız, yoksa 'Olan oldu, gitsin SGK hastanelerinde tedavisini yaptırsın' mı diyeceksiniz? Dolayısıyla liglerin başlaması kesinlikle doğrudur. Yanlış diyenler o zaman iş yerlerinin de kapatılmasını talep etmek durumundadır. Bu ülkede her gün yüz binlerce insan ulaşım vasıtalarıyla işlerine gidiyor ve dönüyor. Dolayısıyla özellikle kulüplere sesleniyorum, 'ligler başlamasın' diyen sadece insan sağlığını değil, kulüp olarak kendi kurnazca menfaatini düşünenlerdir.

MUSTAFA CENGİZ SAYGI DUYULACAK BİR İNSAN

Galatasaray moralsiz bir dönem yaşıyor. Sayın Mustafa Cengiz önemli bir beyin ameliyatı geçirdi. Onun için neler söylersiniz?

Mustafa Cengiz'i hiç tanımadığım halde hep saygı ve sevgi duydum. Allah şifasını versin. Şayet başkanlığı bırakmak zorunda kalırsa Türk futbolu çok önemli bir beyefendi ve yöneticisini kaybetmiş olur.



MAÇ YÖNETİRDİM



Hakemliğe devam etseydiniz 12 Haziran'da maça çıkmak ister miydiniz?



Pek tabii ki! Korkunun ecele faydası yok. Bu demek değil ki tedbirleri bırakalım, gezelim, herkesle sarılıp öpüşelim. Ama bu ülkede asker, polis, memur ve işçi çalışıyorsa, hakem de futbolcu da görevini yapacak.