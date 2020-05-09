Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Ligler başlamasın diyen..." - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan flaş sözler! "Ligler başlamasın diyen..."

Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Ligler başlamasın diyen..."

Eski hakem ve usta yorumcu , Sabah Gazetesi'ndeki yazısında liglerin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'nin 12 Haziran'da liglerin başlatılmasına yönelik aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen Çakar, "Ligler başlamasın' diyen sadece insan sağlığını değil, kulüp olarak kendi kurnazca menfaatini düşünenlerdir." ifadelerini kullandı.

TFF, liglerin başlangıç tarihi olarak 12 Haziran'ı açıkladı. Fakat büyük tartışmalar var. Kararı beğenen de var eleştiren de. Özellikle oyuncular tedirgin. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, "Sorumluluk 'nin" dedi. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?

Karar kesinlikle doğrudur. Bu ülkede bankalar çalışıyor, AVM'lere girilebiliyor, resmi daireler belli ölçekte işlem yapabiliyorsa pek tabii ki da oynanabilir. Yeter ki ya da 'nun talimatlarına harfiyen uyulsun. Futbolun oynanması bu ülke için asla sadece futbol değildir. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere futbol, Türkiye'de bir sosyal olgudur, eğlence, vakit geçirme aracıdır. Üstelik restoranların, kafelerin kapalı olduğu bu dönemde genç nüfusumuzun futbolla stres de atacağına inanıyorum. Kaldı ki Bundesliga haftaya başlıyor. Almanlar bizden daha mı risk almayı seven bir millet! Bilakis Alman disiplini ve koruyucu önlemleri dünyanın en iyilerinden biridir.

AMATÖRLERDE KURALLARA UYULMAZ

Özellikle amatör liglerin de oynatılacağı açıklandı. Amatörler devam etmeli mi?

Bence öncelikle ve TFF 1. Lig'in başlaması ve bitirilmesi gerek. Amatör küme ya da alt ligleri başlatırsak oralarda koruyucu önlemlere ne derece uyulacağını kestiremiyorum.

12 HAZİRAN DOĞRU KARARDIR

Fenerbahçe, "Lig için alınacak her karara saygılıyız" diye açıklama yaptı.. Buna ligin iptali ve tescili de dahil. Bu büyük ilgi gördü. Özellikle 'tescil' ifadesi. Ne diyeceksiniz?

Muhtemelen bu bildirinin altında ve özellikle Başkan Sayın 'un imzası var. Peki Sayın Ali Koç'a soruyorum, fabrikalarınızda işçileriniz çalışmıyor mu? Üretim devam etmiyor mu? Mutlaka tıbbi koruma şartlarına riayet etseniz de işlerinizde bazı çalışanlarda Koronavirüs çıkarsa ve kalıcı hasar bırakırsa bunun tedbirini siz şirket olarak mı alacaksınız, yoksa 'Olan oldu, gitsin hastanelerinde tedavisini yaptırsın' mı diyeceksiniz? Dolayısıyla liglerin başlaması kesinlikle doğrudur. Yanlış diyenler o zaman iş yerlerinin de kapatılmasını talep etmek durumundadır. Bu ülkede her gün yüz binlerce insan ulaşım vasıtalarıyla işlerine gidiyor ve dönüyor. Dolayısıyla özellikle kulüplere sesleniyorum, 'ligler başlamasın' diyen sadece insan sağlığını değil, kulüp olarak kendi kurnazca menfaatini düşünenlerdir.

MUSTAFA CENGİZ SAYGI DUYULACAK BİR İNSAN

Galatasaray moralsiz bir dönem yaşıyor. Sayın Mustafa Cengiz önemli bir beyin ameliyatı geçirdi. Onun için neler söylersiniz?
'i hiç tanımadığım halde hep saygı ve sevgi duydum. Allah şifasını versin. Şayet başkanlığı bırakmak zorunda kalırsa Türk futbolu çok önemli bir beyefendi ve yöneticisini kaybetmiş olur.

MAÇ YÖNETİRDİM

Hakemliğe devam etseydiniz 12 Haziran'da maça çıkmak ister miydiniz?

Pek tabii ki! Korkunun ecele faydası yok. Bu demek değil ki tedbirleri bırakalım, gezelim, herkesle sarılıp öpüşelim. Ama bu ülkede asker, polis, memur ve işçi çalışıyorsa, hakem de futbolcu da görevini yapacak.

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  1. 09.05.2020
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