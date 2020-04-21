Oğuzhan'ın bonservisini talep etmişti! Dick Advocaat için karar verildi

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

"SÖZLEŞME YENİLEMEK İYİ HİSSETTİRDİ"

Yeni sözleşmeye imza atan Advocaat, "Kulübümle sözleşme uzatmak kendimi iyi hissettirdi. Son haftalarda ne kadar tutkulu olduğumu ve devam etmek istediğimi fark ettim. Birçok belirsizliğe rağmen hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN'I TALEP ETMİŞTİ

Voetbal4u.com'da yer alan habere göre yeni sözleşme görüşmeleri esnasında tecrübeli teknik adam, takımda kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup'un bonservisinin alınmasını talep etmişti.