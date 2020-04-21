Oğuzhan Özyakup'un bonservisini talep etmişti! Feyenoord Dick Advocaat için kararını verdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Oğuzhan'ın bonservisini talep etmişti! için karar verildi

Oğuzhan'ın bonservisini talep etmişti! Dick Advocaat için karar verildi

'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan , yeni mukavele görüşmeleri esnasında 'u talep etmişti. ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Bir dönem 'yi çalıştıran 72 yaşındaki , kulübü ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

"SÖZLEŞME YENİLEMEK İYİ HİSSETTİRDİ"

Yeni sözleşmeye imza atan Advocaat, "Kulübümle sözleşme uzatmak kendimi iyi hissettirdi. Son haftalarda ne kadar tutkulu olduğumu ve devam etmek istediğimi fark ettim. Birçok belirsizliğe rağmen hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN'I TALEP ETMİŞTİ

Voetbal4u.com'da yer alan habere göre yeni sözleşme görüşmeleri esnasında tecrübeli teknik adam, takımda kiralık olarak forma giyen 'un bonservisinin alınmasını talep etmişti.

  1. 21.04.2020
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