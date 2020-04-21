Oğuzhan'ın bonservisini talep etmişti! Dick Advocaat için karar verildi
Feyenoord'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Dick Advocaat, yeni mukavele görüşmeleri esnasında Oğuzhan Özyakup'u talep etmişti. Hollanda ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.
"SÖZLEŞME YENİLEMEK İYİ HİSSETTİRDİ"
Yeni sözleşmeye imza atan Advocaat, "Kulübümle sözleşme uzatmak kendimi iyi hissettirdi. Son haftalarda ne kadar tutkulu olduğumu ve devam etmek istediğimi fark ettim. Birçok belirsizliğe rağmen hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN'I TALEP ETMİŞTİ
Voetbal4u.com'da yer alan habere göre yeni sözleşme görüşmeleri esnasında tecrübeli teknik adam, takımda kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup'un bonservisinin alınmasını talep etmişti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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