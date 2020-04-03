FIFA Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar...

FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğinin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir" ifadelerine yer verildi.