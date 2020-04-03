FIFA Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar...
Corona virüsü salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturan FIFA, grubun ilk toplantısını yaptığını ve hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye ettiğini açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.
Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğinin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir" ifadelerine yer verildi.
- 04.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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