FIFA Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar...

FIFA Konseyi'ne yeni tavsiye: Hazirandaki tüm maçlar...

Corona virüsü salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturan , grubun ilk toplantısını yaptığını ve hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye ettiğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğinin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir" ifadelerine yer verildi.

  1. 04.04.2020
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