FIFA kulüplere yardım etmek için harekete geçti
FIFA corona virüsü nedeniyle ekonomik dar boğaza giren kulüplere yardım elini uzatacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bu salgın nedeniyle herkesin aldığı yarayı hesaplıyoruz. Tüm konfederasyonlarla, federasyonlarla görüşüyoruz, futbolu maddi olarak destekleyeceğiz. FIFA olarak bizim yapmak istediğimiz budur. Güçlü ve değerli bir FIFA var ve bu FIFA, herkesin FIFA'sı." ifadelerini kullandı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, corona virüsü nedeniyle finansal olarak etkilenen kulüplere maddi destekte bulunacaklarını açıkladı ve zararların gözden geçirildiğini söyledi. Böylece FIFA, tarihinde ilk kez kulüplere yardımda bulunacak. Öte yandan oyuncuların sözleşmeleri ile ilgili de konuşan Infantino, ligin devamı için henüz netleşen bir şey olmadığını kaydetti.
İşte Infantino'nun açıklaması:
Futbol şu anda en önemli şey değil, sağlık ilk sırada geliyor ve bu hastalığı yenene kadar da önceliğimiz bu olacak. Dünya yeni bir zorlukla karşı karşıya. Birlik olmalı ve takım olarak çalışmalıyız. Futbolun bize verebileceği en güzel ders bu: Takım olarak çalışmak.
"MAÇLARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI BİLMİYORUZ"
Yarın tekrar futbolun dönmesini hepimiz isteriz ancak maçların tekrar ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Dünya üzerindeki kimse de önceki gibi nasıl oynayacağımızı bilemiyor.
Futbolun da sağlık yetkililerinin ve hükümetlerin uyarılarını dinlemesi önemli. Futbol burada iyi örnek olmalı. Hiçbir maç, insan hayatından daha önemli olamaz ve bizim aklımızda da tam olarak bu var. Bununla birlikte, gelecek için pozitif olarak çalışmaya devam ediyoruz.
Corona virüsü herkesi etkileyecekmiş gibi pasif kalmamız da olmaz. Dünyamız ve bizim sporumuz da normale dönecek. Bizim yöneticiler olarak sorumluluğumuz, futbolun hayatta kalmasını sağlamak ve tekrar başlamasını organize etmek. Bu aynı zamanda bizim mecburiyetimiz.
"ORTAK ÇÖZEBİLİRİZ"
Uluslararası maç takvimi için yaşanacak problemleri birlikte olarak çözebiliriz. Herkesin farklı ilgi alanları, yatırımları var ve masaya daha önce konuşmadığımız şeyleri de koyacağız. Takvimde bir çözüm bulacağımız konusunda da endişe yaşamıyorum.
Sözleşme problemlerini nasıl aşabiliriz? Bu konuda bir çalışma grubumuz var ve çok kısa süre içinde kulüpleri ve oyuncuları koruyacak bir öneriyle gelecekler.
"BU FIFA, HERKESİN FIFA'SI"
FIFA, güvenilir bir yapı. Bizim yarattığımız FIFA, problem çözmek için geldi. Burada nasıl yardımcı olacağımızı tartışıyoruz. Bu salgın nedeniyle herkesin aldığı yarayı hesaplıyoruz. Tüm konfederasyonlarla, federasyonlarla görüşüyoruz, futbolu maddi olarak destekleyeceğiz. FIFA olarak bizim yapmak istediğimiz budur. Güçlü ve değerli bir FIFA var ve bu FIFA, herkesin FIFA'sı.
- 02.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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