Sırbistan Cumhurbaşkanı: Jovic evden çıkarsa onu tutuklarız!
İspanyol devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçarak sevgilisinin doğum gününe katılmak için ülkesi Sırbistan'a giden Luka Jovic, ülkeyi birbirine kattı! Yıldız futbolcuyu sert sözlerle eleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim" dedi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'in koronavirüs karantinasından kaçarak ülkesi Sırbistan'a giden Luka Jovic, ülkesinde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kurallara uymayan Jovic için sert ifadeler kullandı.
Jovic gibi birçok Sırp futbolcunun koronavirüsle mücadelede ülkeye kötü örnek olduğunu belirten Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise milli golcüye daha sert sözlerle yüklendi.
"İNSANLARIMIZ ONUN MİLYONLARINDAN ÖNEMLİ!"
Jovic'in yaptığının affedilecek bir yanı olmadığını vurgulayan Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.
SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN SIRBİSTAN'A KAÇTI!
Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tüm kulüp çalışanlarına uygulanan karantinaya alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a kaçmıştı.
JOVIC: TESTE GİRDİM, NEGATİF ÇIKTI
Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic açıklamasında, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Sofija Milosevic ise, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" paylaşımı yaparak basketbol oynadıkları paylaşım yaptı.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 19:44
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