Jovic karantinadan kaçtı - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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karantinadan kaçtı

Jovic karantinadan kaçtı

, Sırp golcüsü 'in hareketiyle büyük şok yaşıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Belgrad'daki kız arkadaşının için 'a gitti ve 14 gün karantina kuralını çiğnemiş oldu.

, Sırp golcüsü 'in hareketiyle büyük şok yaşıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Belgrad'daki kız arkadaşının için 'a gitti ve 14 gün karantina kuralını çiğnemiş oldu. Sırbistan Başbakanı Brnabiç, Jovic için, "Milyonlarca para alan ve eve döndüklerinde zorunlu izolasyonu görmezden gelen futbolcular ile kötü örnekler gördük" dedi.

  1. 20.3.2020
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