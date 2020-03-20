Jovic karantinadan kaçtı

Real Madrid, Sırp golcüsü Jovic'in hareketiyle büyük şok yaşıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Belgrad'daki kız arkadaşının doğum günü için özel uçakla Sırbistan'a gitti ve 14 gün karantina kuralını çiğnemiş oldu. Sırbistan Başbakanı Brnabiç, Jovic için, "Milyonlarca para alan ve eve döndüklerinde zorunlu izolasyonu görmezden gelen futbolcular ile kötü örnekler gördük" dedi.