Ara transferde en çok para harcayan kulüp Hertha Berlin oldu
Alman iş insanı Lars Windhorst'un hissedarı olması sonrası kesenin ağzını açan Hertha Berlin, 78 milyon avroyla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti. Transfer döneminin en pahalı futbolcusu, 55 milyon avro karşılığında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a giden Portekizli Bruno Fernandes oldu. İngiltere Premier Lig, 221,6 milyon avroyla kış transfer döneminde en fazla para harcanan liglerin başında yer aldı.
Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.
İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.
Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.
Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.
Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.
Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.
2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:
|Kulüp
|Ülke
|Harcama miktarı (avro)
|1
|Hertha Berlin
|Almanya
|78 milyon
|2
|Napoli
|İtalya
|65,5 milyon
|3
|Monaco
|Fransa
|62 milyon
|4
|Manchester United
|İngiltere
|55 milyon
|5
|Espanyol
|İspanya
|40,5 milyon
|6
|Olympique Lyon
|Fransa
|38 milyon
|7
|Juventus
|İtalya
|35 milyon
|Bayer Leverkusen
|Almanya
|35 milyon
|9
|Tottenham
|İngiltere
|34,5 milyon
|10
|West Ham United
|İngiltere
|30,5 milyon
MANCHESTER UNITED'A 55 MİLYON AVROLUK PORTEKİZLİ
Kış döneminin en flaş transferine ise Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.
25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.
Serie A lideri Juventus ve İngiltere Premier Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham da yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti.
Juventus, Atalanta'dan Dejan Kulusevski'yi 35 milyon, Tottenham ise PSV'den Steven Bergwijn'i 30 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.
2019-20 kış transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:
|Futbolcu
|Eski takımı
|Yeni takımı
|Bonservis bedeli (avro)
|1
|Bruno Fernandes
|Sporting Lizbon
|Manchester United
|55 milyon
|2
|Dejan Kulusevski
|Atalanta
|Juventus
|35 milyon
|3
|Steven Bergwijn
|PSV
|Tottenham
|30 milyon
|Reinier
|Flamengo
|Real Madrid
|30 milyon
|5
|Krzysztof Piatek
|Milan
|Hertha Berlin
|27 milyon
|6
|Lucas Tousart
|Olympique Lyon
|Hertha Berlin
|25 milyon
|7
|Paco Alcacer
|Borussia Dortmund
|Villarreal
|23 milyon
|8
|Sander Berge
|Genk
|Sheffield United
|21,5 milyon
|9
|Jarrod Bowen
|Hull City
|West Ham United
|21,3 milyon
|10
|Christian Eriksen
|Tottenham
|Inter
|20 milyon
İNGİLTERE PREMIER LİG YİNE ZİRVEDE
Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu.
Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi.
Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.
2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:
|Lig
|Ülke
|Harcama miktarı (avro)
|1
|Premier Lig
|İngiltere
|221,6 milyon
|2
|Serie A
|İtalya
|214,35 milyon
|3
|Bundesliga
|Almanya
|195,95 milyon
|4
|La Liga
|İspanya
|129,05 milyon
|5
|Ligue 1
|Fransa
|118 milyon
|6
|İngiltere Championship
|İngiltere
|38,9 milyon
|7
|Portekiz Premier Lig
|Portekiz
|26,45 milyon
|8
|Belçika Birinci Ligi
|Belçika
|20,58 milyon
|9
|Rusya Premier Lig
|Rusya
|18,72 milyon
|10
|Avusturya Birinci Ligi
|Avusturya
|11,83 milyon
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-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ara transferde en çok para harcayan kulüp Hertha Berlin oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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