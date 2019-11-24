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24 Kasım 2019, Pazar
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Mascherano 15 yıl sonra ülkesine geri döndü!

Mascherano 15 yıl sonra ülkesine geri döndü!

Dünyaca ünlü Arjantinli orta saha futbolcusu , 15 yıl sonra ülkesine dönerek 'e oldu.

Uzun yıllar Liverpool ve Barcelona formaları giyen ve son olarak Çin'de Hebei China Fortune takımında oynayan , ülkesi 'e döndü.

35 yaşındaki Javier Mascherano, Arjantin'in takımı ile sözleşme imzalarken Arjantin ekibi de transferi sosyal medyadan duyurdu.

  1. 24.11.2019
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