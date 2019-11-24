Mascherano 15 yıl sonra ülkesine geri döndü!
Dünyaca ünlü Arjantinli orta saha futbolcusu Javier Mascherano, 15 yıl sonra ülkesine dönerek Estudiantes'e transfer oldu.
Uzun yıllar Liverpool ve Barcelona formaları giyen ve son olarak Çin'de Hebei China Fortune takımında oynayan Javier Mascherano, ülkesi Arjantin'e döndü.
35 yaşındaki Javier Mascherano, Arjantin'in Estudiantes takımı ile sözleşme imzalarken Arjantin ekibi de transferi sosyal medyadan duyurdu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mascherano 15 yıl sonra ülkesine geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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