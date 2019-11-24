Mascherano 15 yıl sonra ülkesine geri döndü!

Uzun yıllar Liverpool ve Barcelona formaları giyen ve son olarak Çin'de Hebei China Fortune takımında oynayan Javier Mascherano, ülkesi Arjantin'e döndü.

35 yaşındaki Javier Mascherano, Arjantin'in Estudiantes takımı ile sözleşme imzalarken Arjantin ekibi de transferi sosyal medyadan duyurdu.