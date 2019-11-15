MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin

Güney Amerika'nın iki futbol devi Arjantin ile Brezilya Superclasico'da karşı karşıya geldi. Sambacıları, Lionel Messi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Tangocular kupaya uzandı.

Maça hızlı başlayan Arjantin, 13. Dakikada Messi ile penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Alisson Becker kurtardı. Ancak Messi, dönen topu tamamladı ve Arjantin bu golle 1-0 öne geçti.

lk yarının son dakikalarında Messi, iki net pozisyondan yararlanamadı.

Brezilya, sahada yenik ayrılırken; Temmuz ayında Copa America'yı kazandıktan sonra üst üste 5. Maçından da galip gelemedi. Tangocular ise Copa America'nın ardından çıktığı 5. maçında 3. galibiyetini aldı.