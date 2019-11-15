MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Milli Takımlar Haberleri MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin

MAÇ SONUCU | 0-1 Arjantin

MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin

ve Arjantin'in karşı karşıya geldiği hazırlık maçında, Arjantin mücadeleyi 1-0 kazandı. Tangocular’ın golünü 4 maçlık cezasının ardından milli takıma dönen kaydetti.

'nın iki futbol devi Arjantin ile Superclasico'da karşı karşıya geldi. Sambacıları, 'nin golüyle 1-0 mağlup eden Tangocular kupaya uzandı.

Maça hızlı başlayan Arjantin, 13. Dakikada Messi ile penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Alisson Becker kurtardı. Ancak Messi, dönen topu tamamladı ve Arjantin bu golle 1-0 öne geçti.

lk yarının son dakikalarında Messi, iki net pozisyondan yararlanamadı.

Brezilya, sahada yenik ayrılırken; Temmuz ayında 'yı kazandıktan sonra üst üste 5. Maçından da galip gelemedi. Tangocular ise Copa America'nın ardından çıktığı 5. maçında 3. galibiyetini aldı.

  1. 16.11.2019
  2. Güncelleme: 16.11.2019 00:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Brezilya 0-1 Arjantin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN