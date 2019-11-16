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16 Kasım 2019, Cumartesi
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'da gülen taraf

Superclasico'da gülen taraf Arjantin

ile arasında 'da oynanan karşılaşmasını Arjantin, 'nin golüyle 1-0 kazandı. Böylelikle Messi milli takım ile ikinci kupasını aldı.

'daki '' maçında , 'yı 1-0 yendi. Tek gol Messi'den geldi. Milli formayla tek kupasını 2008 Tokyo Olimpiyatları'nda alan Messi, Arjantin formasıyla ikinci kupasını aldı.

  1. 16.11.2019
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