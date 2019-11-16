Superclasico'da gülen taraf Arjantin
Arjantin ile Brezilya arasında Suudi Arabistan'da oynanan Superclasico karşılaşmasını Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle 1-0 kazandı. Böylelikle Messi milli takım ile ikinci kupasını aldı.
Suudi Arabistan'daki 'Superclasico' maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yendi. Tek gol Messi'den geldi. Milli formayla tek kupasını 2008 Tokyo Olimpiyatları'nda alan Messi, Arjantin formasıyla ikinci kupasını aldı.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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