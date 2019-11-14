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14 Kasım 2019, Perşembe
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'de ikinci Lippi dönemi sona erdi

Çin'de ikinci Lippi dönemi sona erdi

2022 'nde 'ye 2-1 mağlup olan 'de , karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

İtalyan , alınan kötü sonuçların ardından Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

Çin'in 2022 'nde 'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen İtalyan teknik adam, "Takımın bu duruma gelmesinde payım çok büyük ve tüm sorumluluğu üstleniyorum. Çin'deki teknik direktörlük görevimi bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Grup liderlerinin doğrudan, ikinciler arasında ise en fazla puana sahip 4 takımın 3. tura çıkacağı Asya Elemeleri 2. turunda Çin, 4 maçın ardından A Grubu'nda topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. 12 puanlı Suriye ise grupta lider konumda bulunuyor.

Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından geçen ocak ayında son verilmişti. İtalyan teknik adamla, mayıs ayında yeniden sözleşme imzalanmıştı.

Kulüp kariyerinde ile 5 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve UEFA kaldıran Lippi, İtalya 'nı 2006 Dünya Kupası'nda zafere taşımıştı.

  1. 14.11.2019
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