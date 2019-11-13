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13 Kasım 2019, Çarşamba
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U19 Milli Takımı'mızdan farklı galibiyet!

U19 Milli Takımı'mızdan farklı galibiyet!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında yendi. 'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan galip ayrıldı. oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise , 'ı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, grupta 16 Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.

  1. 13.11.2019
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