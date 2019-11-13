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13 Kasım 2019, Çarşamba
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İzlanda Milli Takımı, maçı hazırlıklarını tamamladı

İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A 'a konuk olacak İzlanda, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

İzlanda'da sakatlığı bulunan Vidar Kjartansson, antrenmanda yer almadı.

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 19:40
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