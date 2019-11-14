Şenol Güneş'ten son dakika değişikliği! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik maçta millilerimize EURO 2020'ye katılmak için beraberlik dahi yetiyor... Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de son dakika flaş bir değişiklik kararı aldı. İşte Türkiye'nin muhtemel İzlanda maçı 11'i ve yaşanan son gelişmeler...

14 Kasım 2019 Perşembe 16:24 Güncelleme: 14.11.2019 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





