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Şenol Güneş'ten son dakika değişikliği! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik maçta millilerimize EURO 2020'ye katılmak için beraberlik dahi yetiyor... Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de son dakika flaş bir değişiklik kararı aldı. İşte Türkiye'nin muhtemel İzlanda maçı 11'i ve yaşanan son gelişmeler...
14 Kasım 2019 Perşembe 16:24
Güncelleme: 14.11.2019 16:24
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak.
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Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
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