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Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu'nun sakatlık durumu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından satır başları...
13 Kasım 2019 Çarşamba 19:27
Güncelleme: 13.11.2019 19:27
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Çağlar Söyüncü: Leicester City'ye gittiğim ilk günden beri oynasam da, oynamasam da futbola odaklanmaya çalışıyorum. Çalışmayı asla bırakmadım. Bu sene de transferden sonra şans buldum. Ancak kendimi daha çok geliştirmem lazım.
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Lineker'le çekindiği fotoğraf hakkında...
Çağlar Söyüncü: Erken saatlerde havalimanındaydım. GaryLineker ile arkalı önlü oturuyorduk. Güvenlik görevlileri fotoğraf çektirince birbirimizi tanıdık.
Güzel bir sohbetimiz oldu. Benim için unutulmazdı. Ona da teşekkür ederim.
Taktik ve zihinsel olarak hazırız. İyi durumdayız. Şenol Hoca, geldiği günden beri bize EURO2020'yi anlattı.
Son bir adım kaldı. Sahaya 3 puan için çıkacağız, grup liderliği bizim için çok önemli.