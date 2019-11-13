Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu'nun sakatlık durumu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından satır başları...
13 Kasım 2019 Çarşamba 19:27 Güncelleme: 13.11.2019 19:27
Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Çağlar Söyüncü: Leicester City'ye gittiğim ilk günden beri oynasam da, oynamasam da futbola odaklanmaya çalışıyorum. Çalışmayı asla bırakmadım. Bu sene de transferden sonra şans buldum. Ancak kendimi daha çok geliştirmem lazım.

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Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Lineker'le çekindiği fotoğraf hakkında...

Çağlar Söyüncü: Erken saatlerde havalimanındaydım. Gary Lineker ile arkalı önlü oturuyorduk. Güvenlik görevlileri fotoğraf çektirince birbirimizi tanıdık.

Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Güzel bir sohbetimiz oldu. Benim için unutulmazdı. Ona da teşekkür ederim.

Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Taktik ve zihinsel olarak hazırız. İyi durumdayız. Şenol Hoca, geldiği günden beri bize EURO 2020'yi anlattı.

Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!

Son bir adım kaldı. Sahaya 3 puan için çıkacağız, grup liderliği bizim için çok önemli.

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