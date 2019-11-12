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12 Kasım 2019, Salı
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sakatlığı nedeniyle oynayamayacak

Muhammed Salah sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.

Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.

Salah, 'de 'un sahasında 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

  1. 13.11.2019
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