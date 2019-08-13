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13 Ağustos 2019, Salı
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Salah'tan paylaşımı

Salah'tan Türkiye paylaşımı

ile arasında yarın 'ta oynanacak mücadelesi öncesinde 'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu , hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

ile arasında yarın 'ta oynanacak mücadelesi öncesinde 'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu , hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Salah, İstanbul'a gelmelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba " ifadesini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.




  1. 13.08.2019
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