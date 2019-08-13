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İstanbul'da UEFA Süper Kupa manzaraları
UEFA Süper Kupa maçı öncesi İstanbul'da coşku artıyor. Chelsea ve Liverpool, dev mücadele için kente gelirken iki takımın taraftarları da karşılaşmanın coşkusunu yaşamaya başladı...
13 Ağustos 2019 Salı 20:13
Güncelleme: 13.08.2019 20:13
İstanbul'da Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa maçı öncesi heyecan artıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gece İstanbul'a inen Chelsea takımı, Beşiktaş'ta boğaz turu yaptı.
Futbolcular, keyifli gözüktükleri yürüyüşte İstanbul'un eşsiz manzarasının bol bol fotoğrafını çekti.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi. Teknik direktör Jürgen Klopp çiçeklerle karşılandı.
Özel uçakla saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na gelen İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan kendilerine tahsis edilen otobüsle ayrılarak, konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele geçti.