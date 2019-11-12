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12 Kasım 2019, Salı
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Ümitler toplanıyor

Ümitler toplanıyor

Altı 'nde mücadele eden , bugün 'da toplanacak. davet edilenler, Maslak'taki bir otelde bir araya gelecek.

Altı 'nde mücadele eden , bugün 'da toplanacak. davet edilenler, Maslak'taki bir otelde bir araya gelecek. Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. , 6 takımlı grupta oynanan 5 maçta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

  1. 12.11.2019
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