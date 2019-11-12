Ümitler toplanıyor
2021-21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım, bugün İstanbul'da toplanacak. Aday kadroya davet edilenler, Maslak'taki bir otelde bir araya gelecek.
2021-21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım, bugün İstanbul'da toplanacak. Aday kadroya davet edilenler, Maslak'taki bir otelde bir araya gelecek. Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye, 6 takımlı grupta oynanan 5 maçta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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