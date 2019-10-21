UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz ile yapılan karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle Sırbistan'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle Sırbistan'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.
Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezası aldığı da ifade edildi.
Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.
B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan Ukrayna'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
- 21.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
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Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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