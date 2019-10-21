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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan 'a seyircisiz oynama cezası

UEFA'dan Sırbistan'a seyircisiz oynama cezası

, Elemeleri'nde Portekiz ile yapılan karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle 'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde Portekiz ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle 'a biri ertelemeli olmak üzere iki maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 7 Eylül'de Belgrad'da oynanan ve Portekiz'in 4-2 kazandığı karşılaşmada ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratları sebebiyle Sırbistan'a iki maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi. Açıklamada, bir maçlık cezanın bir yıllığına ertelendiği belirtildi.

Ayrıca sahaya taraftar girmesi ve meşale yakılması nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonunun 33 bin 250 avro para cezası aldığı da ifade edildi.

Sırbistan'ın EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Lüksemburg'u 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

B Grubu'nda 6 maçta 10 puan toplayan Sırbistan, bir maç fazlası bulunan Ukrayna'nın 9, Portekiz'in ise bir puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

  1. 21.10.2019
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