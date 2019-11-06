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06 Kasım 2019, Çarşamba
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A destek bekliyor

A Milli Kadın Futbol Takımı destek bekliyor

'de cuma günü ile 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçına çıkacak A , İzmirli sporseverlerden destek bekliyor.

Maçın oynanacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan antrenmanda açıklamalarda bulunan , " kadın futbolunda çok önemli bir ülke. Son 'nın ikincisi ve 'na karşı oynayacağız. Üst düzey oyuncuları var. Orada 3-0 kaybettiğimiz maçı 25 bin seyirci izlemişti. Erkek takımının gördüğü ilgiyi biz de 'de görmek istiyoruz. Gelip kızlarımızı seyretsinler, destek versinler. Kızlar da sahada ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

Grupta şimdiye kadar 1 puan toplayan ay-yıldızlı ekibimizde ilk 4 maçta beklemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Tuncel, "Kazanamamak bizi hırslandırıyor. O hırsla birlikte hata da yapabiliyoruz. Çok tecrübeli bir takım değiliz. Liglerimizin geç başlaması da bizim için dezavantajdı. Rakipler 7-8 lig maçı oynayarak geldi. Hollanda'ya karşı tedbirimizi alıp sahada gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince mücadelemizi göstereceğiz" diye konuştu. Teknik patron Talat Tuncel, 'de ve 1. Lig kulüplerinin kadın futboluna yönelmesi gerektiğini, bu şekilde kadın futbolunun ülkemizde ileri düzeye gelebileceğini ifade etti.

MELİKE: DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
A 'nın forveti Melike Pekel, seyirci desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Fransa'nın FC Metz kulübünde oynayan 24 yaşındaki gurbetçi golcü, "Zor bir maça çıkacağız. Son Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacağız. Maça güzel şartlar altında hazırlanıyoruz. Sahada elimizden geleni sergileyeceğiz. Seyirciler sadece 'nı değil bizi de desteklemeye gelsinler. Destek kadın futbolunun ilerlemesi için çok önemli" yorumu yaptı.

FATMA: ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ
İzlanda'nın HK Vikingur takımında forma giyen 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Fatma Kara, ay yıldızlı formayı taşımaktan gurur duyduğunu kaydetti. Türkiye'nin kadın futbolunda Avrupa'ya göre geride olduğunu belirten Fatma, "Dilerim ülkemizde ileride kadın futboluna daha fazla önem verilir. Biz sahada savaşmaya devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla çok iyi anlaşıyoruz. Hedefimiz grubu en iyi şekilde tamamlamak. Dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 18:49
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