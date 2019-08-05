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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'dan forvete takviye

Olympique Marsilya'dan forvete takviye

(Ligue 1) ekiplerinden , Arjantin'in takımından golcü oyuncu 'yu kadrosuna kattı.

Fransa ekibi , 'tan Arjantinli golcü futbolcu Benedetto'yu etti

(Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu 'yu kadrosuna kattı.

Olympique Marsilya Kulübü, 29 yaşındaki forvet Benedetto ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya'nın bu transfer için Boca Juniors'a 16 milyon avro ödediği öne sürüldü.

Benedetto, 2016'da transfer olduğu Boca Juniors'ta geçen sezon 21 maça çıktı ve 5 gol attı.

  1. 05.08.2019
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