Olympique Marsilya'dan forvete takviye

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.

Olympique Marsilya Kulübü, 29 yaşındaki forvet Benedetto ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya'nın bu transfer için Boca Juniors'a 16 milyon avro ödediği öne sürüldü.

Benedetto, 2016'da transfer olduğu Boca Juniors'ta geçen sezon 21 maça çıktı ve 5 gol attı.