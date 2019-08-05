Olympique Marsilya'dan forvete takviye
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.
Olympique Marsilya Kulübü, 29 yaşındaki forvet Benedetto ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya'nın bu transfer için Boca Juniors'a 16 milyon avro ödediği öne sürüldü.
Benedetto, 2016'da transfer olduğu Boca Juniors'ta geçen sezon 21 maça çıktı ve 5 gol attı.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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