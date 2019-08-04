İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...
4 Ağustos 2019 Pazar 20:34
Güncelleme: 04.08.2019 20:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de şu ana kadar 8 isimle anlaşma imzalanırken 15 isim ise takımdan gönderildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi, gelen ve giden isimler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER
SALİH UÇAN: Sözleşmesi bitti, Alanyaspor'a transfer oldu.
MEHMET TOPAL: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
ANDRE AYEW: Sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı.