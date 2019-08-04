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04 Ağustos 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...

4 Ağustos 2019 Pazar 20:34 Güncelleme: 04.08.2019 20:40
İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de şu ana kadar 8 isimle anlaşma imzalanırken 15 isim ise takımdan gönderildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi, gelen ve giden isimler.

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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER

İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

SALİH UÇAN: Sözleşmesi bitti, Alanyaspor'a transfer oldu.

İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

MEHMET TOPAL: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

ANDRE AYEW: Sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı.

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