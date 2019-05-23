Baptista futbolu bıraktı!
23 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Baptista futbolu bıraktı!

Baptista futbolu bıraktı!

Baptista futbolu bıraktı!

Brezilyalı oyuncu, 37 yaşında aktif hayatını noktaladığını duyurdu.

Brezilyalı oyuncu Julio Baptista, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki Baptista, "20 yıldan fazla elit futbol hayatının ardından kariyerimi noktalamaya karar verdim. Yeni bir hayata başlıyorum ve hayallerimi gerçekleştirmeme destek veren herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 'da başlayan Baptista, , , Sevilla ve Roma'nın aralarında yer aldığı çok sayıda takımda forma giydi.

Baptista, Brezilya formasıyla sahaya çıktığı 47 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

  1. 23.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baptista futbolu bıraktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN